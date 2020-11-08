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Yerel Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı
Yerel

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı

Çorum'da bir traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:33:00 -
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 GC 0652 plakalı cip, Gafurlu Köyü kavşağında dönmeye çalışan Mustafa Gülbaş yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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