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Yerel Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 12:03:00 -
Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya’da otomobilin bir motosikletliye çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri de araçta herhangi bir gaz kaçağına karşı önlem alırken, trafik polis ekiplerince olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Kaza Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi üzerinde meydana geldi. H.S.M. idaresindeki 23 EA 330 plakalı Tofaş marka otomobil ile B.B. idaresindeki 55 ALD 168 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.B. olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza sonrası itfaiye ekipleri de araçta herhangi bir gaz kaçağına karşı önlem alırken, trafik polis ekiplerince olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile bölgeden kaldırıldı.

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