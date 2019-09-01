Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Furkan Çatan (19) yönetimindeki, 06 BA 2995 plakalı otomobil ile Abdurrahman Halil yönetimindeki plakasız motosiklet, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi 1211 Nolu Sokakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Abdurrahman Halil yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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