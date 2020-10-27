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Yerel Otomobil ile kamyonet çarpıştı
Yerel

Otomobil ile kamyonet çarpıştı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:47:00 -
Otomobil ile kamyonet çarpıştı

İ.H.Ö. (34) yönetimindeki 01 BNZ 73 plakalı otomobille aynı yöne giden T.P’nin kullandığı 09 JM 188 plakalı kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Saruhanlı ilçesi geçişinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.B.Ö. (2), Y.B.Ö. (5), C.B.Ö. (34) ve S.Y. (56) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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