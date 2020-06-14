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Aktüel

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 02:39:38 -
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Emre Gezici yönetimindeki 50 NF 234 plakalı otomobil, Gülşehir yolu Çat Kavşağında plakasız ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada başında kask bulunmayan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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