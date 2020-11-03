Otomobil ile bisiklet çarpıştı, bisiklet sürücüsünün burnu bile kanamadı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisikletli sürücü yara almadı.
Kaza 15.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan T., idaresindeki elektrikli bisikleti ile Sırakavaklar Sokak’tan Atatürk bulvarına çıktığı sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 41 HN 934 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletin sürücüsü Orhan T. yere düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü Orhan T.’nin yara almadığı belirledi.
Tedbir amaçlı ambulansta ilk müdahalesi yapılan Orhan T., hastaneye gitmeyi reddederek kaza tutanağının tutulmasının ardından bisikleti ile olay yerinden ayrıldı.