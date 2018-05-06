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Otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Yaralılar var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:33
Otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Yaralılar var

Kaza öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesinde meydana geldi. Beldeden Çaycuma ilçe merkezine giden İsmail Y. yönetimindeki 67 DE 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turan V. yönetimindeki 67 ZL 904 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. (43) ile otomobilde bulunan Efe Y. (3), Sercan Y. (10), Durkadın Y. (65) ve Ömer Y. (70) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.  Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:33
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