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Otomobil fabrika bahçesine düştü: 4 kişi yaralı

İddiaya göre karşı yönden gelen TIR'ın sıkıştırdığı otomobilin yol kenarındaki fabrikanın bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:32
Otomobil fabrika bahçesine düştü: 4 kişi yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerindeki Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi. Sefer Akkurt yönetimindeki 34 YNR 40 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen TIR'ın sıkıştırması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine yuvarlandı.

Kazada sürücü Sefer Akkurt, Talha Çilesiz (1) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:32
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