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Aktüel

Otomobil elektrik direğine çarptı, iş adamı hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu Ereğlili iş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:32:42 -
Otomobil elektrik direğine çarptı, iş adamı hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu Ereğlili iş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.


Kaza, saat 00.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman Yolu üzeri Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Mustafa Akbel (62) idaresindeki 34 GP 9577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada Mustafa Akbel başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Akbel, sağlık görevlilerin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Mustafa Akbel’in cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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