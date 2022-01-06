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Gündem Otomobil duvara çarptı: 2 ölü
Gündem

Otomobil duvara çarptı: 2 ölü

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 09:52:00 -
Otomobil duvara çarptı: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldiği. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 10 NO 947 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı duvara çarptı.

Meydana gelen trafik kasında 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştığı yerden yaralı Mazlum A.'yı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ederken, otomobil içerisinde hayatını kaybeden Sevkan D. ise uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Mazlum A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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