Otomobil domuz sürüsüne çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de otomobiliyle seyir halinde olan S.T. önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kırşehir'de, S. T. idaresindeki 06 ADA 60 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Çiftçikmehmetağa köyü yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan Metin Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.