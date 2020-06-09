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Aktüel

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:15:05 -
Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.15 sıralarında Ereğli ilçesi İvriz yolu Belceağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.E. idaresindeki 07 YNY 83 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü K.C.E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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