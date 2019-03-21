0553 313 94 23

Otomobil devinden çalışanlarına 60 bin TL ikramiye

Alman otomobil üreticisi Porche, 2018 yılındaki başarılarından dolayı dünya genelindeki 25 bin personeline kişi başı 9 bin 700 euro ikramiye vereceğini duyurdu.

21 Mart 2019 Perşembe 17:26
Otomobil devinden çalışanlarına 60 bin TL ikramiye

Otomobil devi Porsche, çalışanlarına 9 bin 700 euro ikramiye verecek. Dünya genelinde 25 bin çalışanını ödüllendirecek olan marka, söz konusu ikramiyeyi Nisan ayında ödeyecek. İki aşamada ödenmesi planlanan ikramiyede ilk etapta 2018 yılı başarılı finans yılı için 9 bin euro ödeme yapılacak. Sonrasında ise VarioRente emeklilik planı için çalışanlarının kişisel emeklilik fonuna 700 Euro ikinci bir ödeme yapılacak.

Geçen yıl gelirini yüzde 10 artırdı

Sözcü'de yer alan habere göre, marka 2018 yılında araç teslimatlarını yüzde 4 arttırarak 256 bin 255'e çıkarmıştı. Porsche'nin toplam geliri ise yüzde 10 artarak 25,8 milyar euro olurken karlılık da yüzde 4 arttı ve 4,3 milyar euro oldu. Ayrıca Porsche'nin çalışan sayısı da yüzde 9 artarak 32 bin 325'e ulaştı.

"Çalışanlarımız limitlerini zorladı''

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "2018 yılı gerçekten çok zor geçti ve çalışanlarımız limitlerini zorladı. Geride bıraktığımız yılın sonunda bu zorlamanın karşılığını aldık ve gelirlerimiz, karlılığımız, teslimatlarımız yükseldi. Tüm bunlar birlikte çalıştığımız ekibimiz tarafından oldu. Her gün gösterdikleri tutku ve bağlılık bizi gelecek yıllar için daha iyi yerlere getirecek" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:26
  1. Porsche

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanından Musul'daki feribot kazasına ilişkin soruşturma talimatı
    1. Irak Başbakanından Musul'daki feribot..
    2. Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"
    3. "Gaziantep-Diyarbakır-Erbil"..
    4. Namık Kemal Üniversitesinde nevruz..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. İranlılar nevruzu Cıbıltepe'de karşıladı
    7. Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı
    8. Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    9. İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney:..
    10. Baharın gelişini kan bağışıyla..
    11. Down sendromlu çocuklar klasik..
    12. Malatyalı işadamlarına ABD yatırım..
    13. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    14. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    15. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    16. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    17. Antalya’da telefon dolandırıcılığı..
    18. Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
    19. TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin..
    20. Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda..
    21. Taşköprü’de doğalgaz boru hattına..
    22. Down Sendromlu minkler doyasıya eğlendi
    23. Ordu’da uyuşturucu ticaretine 3..
    24. Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne..
    25. "Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan..
    26. Minikler en iyi masalı anlatmak için..
    27. Hakverdi; “Kendisini CHP’nin önüne..
    28. İDO'nun Bandırma seferleri iptal edildi
    29. Down sendromlu çocuklar doktor oldu
    30. 'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!