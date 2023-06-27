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Ekonomi Otomobil devi işçi çıkartacak
Ekonomi

Otomobil devi işçi çıkartacak

Yeniakit Publisher
2023-06-27 23:17:00 -
Otomobil devi işçi çıkartacak

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, büyüme ve değer yaratmaya yönelik planı kapsamında işçi çıkartacak.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, ABD ve Kanada'da çalışan sayısını azaltacak. The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği belirtiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, büyüme ve değer yaratmaya yönelik Ford+ planının gerçekleştirilmesinin; kaliteyi artırmayı, maliyetleri düşürmeyi, önceliklere yatırım yapmayı ve ihtiyaç duyulan yeteneklere uyacak şekilde personel ayarlamayı içerdiği kaydedildi. Bu kapsamda yapılacak işten çıkarmaların, öncelikle ABD ve Kanada'daki mühendislik birimlerindeki ekip üyelerini etkilediği bildirildi.

En az bin kişi işten çıkarılacak

Açıklamada, işten çıkarmalardan etkilenenlere kıdem tazminatı, yan haklar ve yeni kariyer fırsatları bulmaları için önemli yardım sunulacağı ifade edildi. The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde de şirkette en az bin çalışanın işine son verileceği aktarıldı.

Geçen yıl 3 bin kişinin işine son vermişlerdi

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.
Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.
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