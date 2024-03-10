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Ekonomi Otomobil devi iflas bayrağını çekti
Ekonomi

Otomobil devi iflas bayrağını çekti

Yeniakit Publisher
2024-03-10 15:32:00 - 2024-03-10 18:21:32
Otomobil devi iflas bayrağını çekti

Almanya'nın elektrikli otomobil üreticilerinden "e.Go", iflas bayrağını çekti.

Almanya'nın elektrikli otomobil üreticilerinden "e.Go", iflas bayrağını çekti.

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve faiz oranlarının yükseltilmesi, birçok işletmeyi zor bir konuma soktu. Almanya’da iflas dalgası hız kesmeden devam ediyor ve bu durum sadece yeni kurulan şirketleri değil, köklü ve aile şirketlerini de etkiliyor.

Almanya’nın elektrikli otomobil üreticilerinden e.Go, mali zorluklarla mücadele ederken ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Otomotiv üreticisi e.Go, Aachen Bölge Mahkemesi’ne yaptı.

Pandemi krizi boyunca karşılaştığı zorluklar nedeniyle satışlarında büyük bir düşüş yaşandı ve sadece bin 350 araç satabildi.
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