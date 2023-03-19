Otomobil devi Ay’da nükleer reaktör kuracak

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce uzay ekibiyle birlikte çok çılgın bir projeye imza atacak: Ay'da nükleer reaktör. İşte detaylar...

Uzay yarışının Amerika ve Rusya arasındaki büyük kızışmasının ardından Birleşik Krallık’ta olaya el attı. UK Space Agency (Birleşik Krallık Uzay Ajansı) İngiltere’nin yerel markası Rolls-Royce ile anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Rolls-Royce ve UK Spance Agency Ay’da bir nükleer reaktör kuracak. İşte çılgın projenin detayları…

Ay için özel nükleer reaktörler!

Bilindiği üzere Rolls-Royce el yapımı ultra lüks otomobilleri ile ünlü. Meşhur “eşinizin göz renginde size özel üretilecek otomobil” söylemine sahip olan marka sadece otomobil üretmiyor. Airbus ve Boeing gibi uçak üreticilerine motor üreten firma uzayla ilgili çalışmalar da yapıyor. Rolls-Royce Space şirketi bu çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca şirket enerji kısmıyla da ilgileniyor. 1950’li yıllardan beri çeşitli alternatif enerji kaynakları ile alakalı çalışmalar yapan Rolls-Royce şimdilerdeyse nükleer enerji ile ilgilenmekte. Ancak dünya üzerinde değil. Ayda kullanılacak reaktörler üretmeyi planlayan firma bu sayede uzayda sonsuz enerji elde etmenin peşinde.

Peki neden Ay üzerinde nükleer reaktörler isteniyor?

Öncelikle UK Space Agency ve Rolls-Royce bu ortak projede şunu hedefliyorlar: Ay’da koloni yaşamı. Bu reaktörlerinde asıl yapılmasının istenmesi bu yönde. Dünya üzerinde artık ciddi etkilerini hissettiğimiz mevsim değişimleri, kıta hareketleri yüzünden yaşanan büyük depremler ve kuraklık insanlığı bu yöne itiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiliz firmalarının da başarmak istediği bu. Bu yüzden öncelikle enerji sorununu çözmek istiyorlar. Ay’da nükleer reaktörler ile sonsuz enerji elde etmenin kapılarını aralayabilirler. Bu reaktörler hidrojen ile enerji üretiyorlar. Markalar geleceğinde hidrojende gizli olduğunu savunuyorlar.

Rolls-Royce’un ilk görsellerini paylaştığı nükleer reaktör aslında önceki çalışmalarının devamı niteliğinde. Marka halihazırda 2015 yılından itibaren mini reaktörler üzerinde çalışmalar yapıyordu. Belirli bir aşamaya kadar getirilen reaktörler tam olarak pazara sunulmadı. UK Space Agency ile bir ilk sayılabilir. Üretilicel reaktörler “Rolls-Royce Mikro-Reaktör” adıyla anılıyor.

Kaynak: Independent Türkçe