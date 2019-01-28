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Otomobil devi açıkladı! 44 adet elektrikli model geliyor

Hyundai, 2025 yılına kadar 44 adet elektrikli modeli satışa sunacak. Toplam yatırım 2030’da tamamlanacak ve miktarı da 7 milyar dolar seviyesinde olacak.

28 Ocak 2019 Pazartesi 06:19
Otomobil devi açıkladı! 44 adet elektrikli model geliyor

Hyundai, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni hedefler ve projeler doğrultusunda, 2025 yılına kadar 44 farklı yeni model üretecek. Hyundai, özellikle elektrikli otomobilleriyle sektörün en fazla konuşulan markalarından biri haline gelecek.

Ayrıca, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli modellerde de yenilikler olacak. Global olarak, yıllık 1.6 milyon adetlik satış hacmine ulaşmayı hedefleyen Hyundai, anavatanı Kore’de de otonom sürüşe sahip sürücüsüz taksilerle de ulaşıma özel çözümler getirmek istiyor. “Robo Taksi” adı verilen sürücüsüz bu araçlar, 2021 yılında piyasaya çıkacak.

Bu yıl 13 model yola çıkacak

Hyundai, 2019 yılında da 13 yeni modelin lansmanını yaparak satışa başlayacak. Öncelikli olarak Amerika ve Çin pazarlarında satışa sunulacak olan bu yeni modeller, tüketicilerin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde üretilecek. Ekonomi amaçlı, 400 kilometreden fazla menzil sunabilen elektrikli modellerle adında sıkça söz ettirecek olan Hyundai, özellikle SUV segmentlerinde varlık gösterecek.

Türkiye’ye ilk kona gelecek

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Özellikle, konforlu yapısı ve şık tasarımıyla bir çok kişinin ilgisini çekebilecek KONA Electric modelimizin Türkiye’de satılması adına önemli adımlar atmaya başladık” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 06:35
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