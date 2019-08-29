Otomobil çarpan köpeğe veterinerden ilk müdahale Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ilk müdahaleyi yaptı.

Sahil yolunda bir otomobilin çarptığı sokak köpeği bacağından yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olayyerine gelen Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaralı köpeğe sahip çıktı. Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki veteriner hekim, yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını arayarak hayvanı görevlileri teslim etti. Veteriner hekim yaptığı açıklamada, “Araç çarpması sonucu yaralanan ve müdürlüğümüze getirilen yavru köpeğin ilk müdahalesi ilçe veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmış olup, kesikler dikilmiş ve kanaması durdurulmuştur” denildi.

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