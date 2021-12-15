Otomobil bu hale geldi! Yaralılar var
Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile götürüldükleri Akseki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı yakınlarında meydana gelen kazada, Akseki yönünden Manavgat yönüne giden Ebubekir Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Özdemir ile otomobilde bulunan Adem Yazgan yaralanırken, Abdulsamet Yazgan ise kazayı yara almadan atlattı.