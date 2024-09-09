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Yerel Otomobil binaya daldı
Yerel

Otomobil binaya daldı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 20:48:00 - 2024-09-09 20:50:18

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çerkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AE 841 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan binanın duvarını yıkarak içeri daldı. Kazada araçta bulunan H.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi’nde meydana gelen bir diğer kazada ise M.S. idaresindeki 37 ABK 588 plakalı motosiklet ile aynı yolda seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 37 ABA 004 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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