  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Yaşam Otomobil bariyerleri aşıp ağaçlık alana uçtu
Yaşam

Otomobil bariyerleri aşıp ağaçlık alana uçtu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Otomobil bariyerleri aşıp ağaçlık alana uçtu

İstanbul Esenler’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, O-3 Avrupa Otoyolu’nda bariyerleri aşarak ağaçlık alana girdi.

İstanbul’un Esenler ilçesinde meydana gelen kazada, O-3 Avrupa Otoyolu İstoç yönünde ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerleri aşıp ağaçlık alana savruldu.

 

Kaza, saat 13.30 sıralarında Esenler O-3 Avrupa Otoyolu İstoç istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ER 7535 plakalı otomobil, bariyerleri aştıktan sonra ağaçlık alana girdi. Ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!
Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

Gündem

Samsun-Ordu kara yolu feci kaza!

Şanlıurfa’da trafik kazası!
Şanlıurfa’da trafik kazası!

Yerel

Şanlıurfa’da trafik kazası!

Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği
Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği

Yerel

Karaman’da kavşak kazası! LPG’li araçta gaz kaçağı paniği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23