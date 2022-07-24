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Yaşam Otomobil baraj gölüne düştü! 2 asker hayatını kaybetti
Yaşam

Otomobil baraj gölüne düştü! 2 asker hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Adatepe Barajı'na düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 14:32:00 - 2022-07-24 14:34:57
Otomobil baraj gölüne düştü! 2 asker hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti.

Olay, Adatepe Barajı gölünün yanında bulunan Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kırklareli 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay Alihan Ördek (29) ile Burakcan Doğan'ın (24) bulunduğu 27 AIK 725 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Adatepe Barajı'na düştü.

Vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu

Kazayı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koşarken; 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Bölgeye, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bu dakikadan itibaren araçtakileri canlı çıkarmak için zamanla yarış başladı. Göle düşen araçtan ilk olarak Burakcan Doğan çıkarıldı. İlk müdahale yapılsa da çabalar talihsiz genci hayata döndürmeye yeterli olmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma birimindeki dalgıçlar göle girerek Alihan Ördek'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından Ördek’in cansız bedenine de ulaşıldı.

Komşu oldukları öğrenildi

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burakcan Doğan ile Alihan Ördek'in cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Doğan ve Ördek’in, Fındık Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve komşu oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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