  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil askeri araca çarptı: Yaralılar var

Osmaniye'de otomobilin askeri araca çarptığı trafik kazası sonucu 3’ü asker 7 kişi yaralandı.

2020-04-23 19:22:00 -
Otomobil askeri araca çarptı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, F.E. yönetimindeki 06 BMM 756 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce askeri araca ardından refüjdeki direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton aydınlatma direği H.A'nın kullandığı 80 AN 032 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, araçlardaki F.E, B.E, H.A, M.I, O.C.D, Z.S. ve E.B. yaralandı.

Üçünün asker olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı