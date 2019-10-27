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Yerel

Otomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

2019-10-27 13:55:00 -
Otomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Yüksekyalçın'ın (40) kullandığı 01 TK 160 plakalı otomobil, Adana-Gaziantep kara yolu İncirlik Park Alanı yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Kazada Derya Yüksekyalçın (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Bülent, Filiz ve 4 yaşındaki Defne Yüksekyalçın, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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