Otomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Adana’da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adana’da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bülent Yüksekyalçın'ın (40) kullandığı 01 TK 160 plakalı otomobil, Adana-Gaziantep kara yolu İncirlik Park Alanı yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada Derya Yüksekyalçın (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Bülent, Filiz ve 4 yaşındaki Defne Yüksekyalçın, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.