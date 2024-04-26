Otomattan kahve aldı hayatı karardı!

İspanya'da bir kadın, havalimanındaki otomatından satın aldığı kahveyi içtikten sonra ani bir rahatsızlık geçirdi. Kahveyi içtikten sonra rahatsızlanan 21 yaşındaki kadın, adeta ölümden döndü.

İspanyol basınının adını açıklamadığı ve bir havayolu şirketinde çalışan genç kadın Pazartesi günü, Mayorka'nın Palma kenti yakınlarında bulunan Son Sant Joan havaalanındaki otomattan bir kahve aldı.

BARDAĞIN İÇİ BÖCEK DOLUYDU

Kahveyi içtiği anda tadının tuhaf olduğunu fark eden kadın karton bardağın içine baktığında hayatının şokunu yaşadı. Bardağın içi adeta bir böcek sürüsü ile doluydu. Böcekleri fark eder etmez otomatın ait olduğu şirketi aradı, şirket kadına kahvenin bedeli olan 50 cent'i geri ödeyeceğini söyledi.

Midesi bulandığı için tuvalete giden kadın o ana kadar durumun ciddiyetinin farkında değildi. Ancak başı dönmeye başlayınca arkadaşından yardım istedi, 'göremiyorum' dedikten dakikalar sonra bilincini kaybetti.

İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya göre kahveyi içtikten kısa bir süre sonra bilincini kaybeden kadının yüzü şişmeye başladı. Boğazı kapanan ve nefes almakta zorlanan talihsiz gence ambulansta adrenalin verildi.

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YOĞUN BAKIMDA KALDI

Anafilaktik şok geçirdiği açıklanan kadın 36 saat yoğun bakımda tutuldu. Erkek arkadaşı İspanyol basınına yaptığı açıklamada doktorların ona 'Ceset gelmediği için şükredin' dediğini söylerken, hastane yatağında konuşan genç kadın da en zor anları ilk müdahalesinin yapılıp yoğun bakım ünitesine alınırken yaşadığını anlattı: "O anda daha kötüleştim, başım çok ağrıyordu, vücudumun her yeri kasılıyordu."

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ultima Hora'ya göre kadının ailesi havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu. Havalimanı söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşanan bir yaralanma olduğunu duyurdu.