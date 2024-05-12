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Otomotiv Otomatik parkı açınca bakın ne oldu! Arabanın yapay zekasına güvenenler mutlaka izlesin
Otomotiv

Otomatik parkı açınca bakın ne oldu! Arabanın yapay zekasına güvenenler mutlaka izlesin

Yeniakit Publisher
2024-05-12 17:06:00 -

Bir otomobil sürücüsü aracının otomatik park özelliğine güvenince olanlar oldu.

Son yıllarda yapay zeka teknolojisi hızla gelişti. Hayatımızın pek çok alanına dahil olan yapay zeka, otomobil teknolojisinde de geniş yer buluyor. Bazı araçlarda yapay zekanın otomatik park özelliği bulunuyor. Ancak bu teknolojiye güvenmenin doğru olmadığı bu video ile ortaya çıktı.

Bir sürücü otomobilinin otomatik park özelliğine güvendi, sonrasında olanlar oldu.  Otomatik park özelliğine güvenen araç sürücüsünün yaşadığı kaza kameralara yansıdı.

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