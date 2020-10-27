Otokar Arma 8x8 Afrika'dan ilk siparişini aldı

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika’dan alınan ilk Arma 8x8 siparişi olma özelliğine sahip sipariş kapsamında firma, zırhlı araçların teslimatına 2021 yılında başlayacak.

Otokar’ın kendi tasarladığı ve ürettiği, yüksek koruma seviyesi ve üstün hareket kabiliyetleri ile dikkat çeken zırhlı araçları dost ve müttefik ülkeler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Pandemiye rağmen ihracattaki atılımına hız kesmeden devam eden Otokar, farklı tip zırhlı araçları için bir Afrika ülkesinden yaklaşık 110 milyon dolar tutarında yeni bir ihracat siparişi aldı.

Sipariş kapsamındaki Arma 8x8 ve Cobra II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar, yedek parça ve eğitim hizmetleri ile birlikte sunulacak. Teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Türkiye’nin tek milli kara sistemleri üreticisi olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Fikri mülkiyet haklarının tamamı Otokar’a ait olan zırhlı araçlarımız uluslararası arenada tercih ediliyor, Türkiye’nin savunma alanındaki gücünü, Türk mühendislerin ve işçilerinin emeğini yurt dışına taşıyor. Bu siparişle birlikte Arma 8x8 aracımız ilk kez Afrika yolcusu olacak, Afrika kıtasında görev alacak. Bu yeni siparişin, daha önce ihracat yaptığımız bir ülkeden gelmiş olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Kullanıcımızın envanterinde yer verdiği ve memnun kaldığı araçlarımız, yeni siparişi için referans oldu. 4x4 ve 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç ihtiyaçlarını karşılamak için Otokar’ı tercih ettiler."

Otokar zırhlı araçları bugün 35’ten fazla ülkede 50’nin üzerinde kullanıcı envanterinde hizmet veriyor. Kendi sınıflarında dünyanın sayılı araçları arasında kabul edilen Otokar zırhlı araçları hareket kabiliyeti, koruma seviyesi ve beka kabiliyeti ile dikkati çekiyor.