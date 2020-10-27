  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Otokar Arma 8x8 Afrika'dan ilk siparişini aldı
Teknoloji

Otokar Arma 8x8 Afrika'dan ilk siparişini aldı

Zırhlı araç üreticisi Otokar, bir Afrika ülkesinden yaklaşık 110 milyon dolar tutarında Arma 8x8 ve Cobra II taktik tekerlekli zırhlı araç siparişi aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Fikri mülkiyet haklarının tamamı Otokar'a ait olan zırhlı araçlarımız uluslararası arenada tercih ediliyor, Türkiye'nin savunma alanındaki gücünü, Türk mühendislerin ve işçilerinin emeğini yurt dışına taşıyor. Bu siparişle birlikte Arma 8x8 aracımız ilk kez Afrika yolcusu olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:46:00 -
Otokar Arma 8x8 Afrika'dan ilk siparişini aldı

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika’dan alınan ilk Arma 8x8 siparişi olma özelliğine sahip sipariş kapsamında firma, zırhlı araçların teslimatına 2021 yılında başlayacak.

Otokar’ın kendi tasarladığı ve ürettiği, yüksek koruma seviyesi ve üstün hareket kabiliyetleri ile dikkat çeken zırhlı araçları dost ve müttefik ülkeler tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Pandemiye rağmen ihracattaki atılımına hız kesmeden devam eden Otokar, farklı tip zırhlı araçları için bir Afrika ülkesinden yaklaşık 110 milyon dolar tutarında yeni bir ihracat siparişi aldı.

Sipariş kapsamındaki Arma 8x8 ve Cobra II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar, yedek parça ve eğitim hizmetleri ile birlikte sunulacak. Teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Türkiye’nin tek milli kara sistemleri üreticisi olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Fikri mülkiyet haklarının tamamı Otokar’a ait olan zırhlı araçlarımız uluslararası arenada tercih ediliyor, Türkiye’nin savunma alanındaki gücünü, Türk mühendislerin ve işçilerinin emeğini yurt dışına taşıyor. Bu siparişle birlikte Arma 8x8 aracımız ilk kez Afrika yolcusu olacak, Afrika kıtasında görev alacak. Bu yeni siparişin, daha önce ihracat yaptığımız bir ülkeden gelmiş olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Kullanıcımızın envanterinde yer verdiği ve memnun kaldığı araçlarımız, yeni siparişi için referans oldu. 4x4 ve 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç ihtiyaçlarını karşılamak için Otokar’ı tercih ettiler."

Otokar zırhlı araçları bugün 35’ten fazla ülkede 50’nin üzerinde kullanıcı envanterinde hizmet veriyor. Kendi sınıflarında dünyanın sayılı araçları arasında kabul edilen Otokar zırhlı araçları hareket kabiliyeti, koruma seviyesi ve beka kabiliyeti ile dikkati çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak? CHP'den açıklama
Gündem

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak? CHP'den açıklama

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayının eski AYM Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etmişti. CHP’den bu iddiaya cevap gel..
Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı
Gündem

Hatay'da terör saldırısı! Canlı bomba kendisini patlattı

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın canlı bombanın kendisini patlatması nedeniyle gerçekleştiği belirt..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay