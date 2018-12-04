Otogazda 32 kuruş indirim

Otogazın litre fiyatında 32 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Otogazda Eşel Mobil Sistemi’nin uygulanmaya başladığı tarihten bu yana ilk indirim gerçekleşti ve otogazın litre fiyatındaki 32 kuruşluk indirim bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Geçen ay benzin ve motorinde bu miktarın altına düşülmesi sonucunda gerçekleşen indirim miktarları da pompaya yansımıştı.