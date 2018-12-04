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Otogazda 32 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, otogazın litre fiyatında 32 kuruş indirime gidildi.

04 Aralık 2018 Salı 10:11
Otogazda 32 kuruş indirim

Otogazın litre fiyatında 32 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Otogazda Eşel Mobil Sistemi’nin uygulanmaya başladığı tarihten bu yana ilk indirim gerçekleşti ve otogazın litre fiyatındaki 32 kuruşluk indirim bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Geçen ay benzin ve motorinde bu miktarın altına düşülmesi sonucunda gerçekleşen indirim miktarları da pompaya yansımıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:11
  1. Otogaz
  2. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)
  3. Otogazda Eşel Mobil Sistemi

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