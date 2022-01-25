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Yaşam Otogarlardan çıkışlar ne zaman? Otogarlardan çıkışlara ne zaman izin verilecek?
Yaşam

Otogarlardan çıkışlar ne zaman? Otogarlardan çıkışlara ne zaman izin verilecek?

Şehirlerarası otobüsler ne zamana kadar çalışmayacak? İstanbul’da 24 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların 25 Ocak Salı günü de devam etmesi bekleniyor. Kar yağış sebebiyle bir süredir otogarlardan yolcu otobüslerin çıkışına izin verilmiyor. Peki, İstanbul otogarlar ne zaman açılacak? İstanbul yolcu otobüsleri ne zaman çalışacak? Şehirlerarası otobüsler ne zamana kadar durduruldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 13:04:00 - 2022-01-25 13:11:01
Otogarlardan çıkışlar ne zaman? Otogarlardan çıkışlara ne zaman izin verilecek?

İstanbul’da otogarlardan araç çıkışına izin verilmiyor. Şehirlerarası yolculuk yapacak olanlar ise yolcu otobüslerinin ne zaman saat kaçtan itibaren çalışabileceğini araştırıyor.

Otogarlardan çıkışlar ne zaman? Otogarlardan çıkışlara ne zaman izin verilecek?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim. İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın 09.00'a kadar durdurulmuştur. Önce sağlık, önce güven" paylaşımında bulundu. 

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