Otogarlardan çıkışlar ne zaman? Otogarlardan çıkışlara ne zaman izin verilecek?

Şehirlerarası otobüsler ne zamana kadar çalışmayacak? İstanbul’da 24 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların 25 Ocak Salı günü de devam etmesi bekleniyor. Kar yağış sebebiyle bir süredir otogarlardan yolcu otobüslerin çıkışına izin verilmiyor. Peki, İstanbul otogarlar ne zaman açılacak? İstanbul yolcu otobüsleri ne zaman çalışacak? Şehirlerarası otobüsler ne zamana kadar durduruldu?