Otogarlarda okula dönüş yoğunluğu yaşanıyor

2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul'da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ile başka şehirlerde eğitim görenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabah saatlerinden itibaren giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanırken, yolcuların beraberlerinde getirdikleri valizlerle otobüslere yöneldiği görüldü. Otobüs firmalarının seferlerinde de hareketlilik yaşandı.

Manisa'ya giden Ayşen Kaya, "Bugün görümcemi ziyarete gideceğiz Manisa'ya. Tatil amaçlı gidiyoruz. En fazla 5 gün falan duracağız. Bugün otogarda fazla bir yoğunluk var. Herhalde memleketten gelenler, köye gidenler fazla oldu bu sene. Benim gideceğim yere çok fazla rağbet vardı ve araba bulmak çok mümkün değildi. Bir hafta önceden baktık biz de biletlere. Asker uğurlaması mı var, ne var bilmiyorum ama arabaların hepsi doluydu. Otogar bayağı dolu, yoğun geçiyor" dedi.

Memleketi Bingöl'e giden Cemal Okuyucu ise "Bingöl'e gideceğim.

Tatil amaçlı diyelim. Yaklaşık bir hafta kalacağım, sonra geri döneceğim. Yoğunluk eskisi gibi değil. Önceden daha çok yoğundu. Bilet bulmakta hiç zorlanmadım. Ben bulamayacağım diye düşünmüştüm okullardan dolayı ama boş yer çoktu. Bileti rahatlıkla bulabildim" diye konuştu.