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ÖTO’dan birleştirici adımlar

İzmir’de, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) bünyesinde süt sektörü temsilcileri oda çatısı altında bir araya geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:04
ÖTO’dan birleştirici adımlar

İzmir’de, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) bünyesinde süt sektörü temsilcileri oda çatısı altında bir araya geldi.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Toplantı Salonunda, "Süt Teknolojileri" konulu bir toplantı düzenlendi.


Toplantıda, Ödemiş Ticaret Odası üyesi mandıracılar, süt toplayıcıları ile ilgili firmaların yaşadıkları sorunlar, sektördeki gelişmeler ele alındı. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş için en önemli sektörlerden biri olan süt sektöründe kaliteyi arttırmak için neler yapılabileceği konularında devamlı firma temsilcileri ile değerlendirmeler yaptıklarını iletti.


Eriş, öncelikle sunulan hizmetin kalitesini arttırmak, mevcut firma sahiplerinin karşılaştığı sorunları gidermek ve onların işlerinde kolaylık sağlamak adına yapılabilecekler konusunda fikir istişaresinde bulunmaktan yana mutluluğunu dile getirdi.


Sektörün ihtiyaç duyduğu teknik konulardaki destek ve laboratuvar desteği konularında atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Rıfat Eriş, "Bölge olarak süt üretimi konusundaki önemimizin ve gücümüzün farkında olarak, ürettiğimiz sütün ve süt ürünlerinin de kalite ve gücünü arttırmak adına yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Toplantının faydalı olduğu kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönemde hem firmalarımız hem bölgemiz çıkarları doğrultusunda atılabilecek adımlar konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.


Toplantıya ayrıca; Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atik ve sektör temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:04
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