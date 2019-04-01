Otoda ekspertiz raporlu satışlar başlıyor

Oto galeriden alınan ikinci el araçlarda garantinin belgesi olarak görülen ekspertiz raporlu dönem bugünden itibaren başlıyor. Araçlar için takip sisteminin de kurulacağı yeni dönemde alış verişin daha güvenli gerçekleşmesi sağlanmış olacak. Ekspertiz raporları 8 yaş veya yüz atmış bin kilometre altındaki araçlar için istenecek.

İkinci el araç satan oto galeri veya yetki belgeli kuruluşlar, satış tarihinden itibaren üç ay veya 5 bin kilometre garanti verecek. Garanti kapsamında satılan ikinci el araçların arızaları, en geç 30 iş gününde giderilecek.