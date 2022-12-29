Otobüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, servis otobüsünün çarptığı 78 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, servis otobüsünün çarptığı 78 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
Bursa-Orhangazi kara yolu Orhangazi Otobüs Terminali civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Öztürk T'ye, Mestan S. (66) idaresindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı.
Ağır yaralanan Öztürk T, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.