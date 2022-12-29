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Aktüel Otobüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Aktüel

Otobüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, servis otobüsünün çarptığı 78 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:53:00 -
Otobüsün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, servis otobüsünün çarptığı 78 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Bursa-Orhangazi kara yolu Orhangazi Otobüs Terminali civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Öztürk T'ye, Mestan S. (66) idaresindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı.

Ağır yaralanan Öztürk T, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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