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Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki yaşlı adam metrelerce sürüklendi

Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün altında kalan 85 yaşındaki adam metrelerce sürüklendi. 100 metre sürüklenen yaşlı adam yaralı olarak kurtarıldı.

24 Eylül 2019 Salı 16:09
Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki yaşlı adam metrelerce sürüklendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolun karşısına geçerken toplu taşıma otobüsünün altında kalarak metrelerce sürüklenen yaşlı adam, yaralı kurtuldu.

Bahattin Karacan (85), Şehit Süleymanbey ile İnönü caddelerinin kesiştiği yerde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.G'nin kullandığı 10 AAB 89 plakalı halk otobüsünün altında kalarak sürüklenmeye başladı.

Karşıdan gelen bir otomobil sürücüsü durumu fark ederek, otobüs şoförünü uyardı. Otobüsün durdurulmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Durumu ciddiyetini koruyor

Olayda yaralanan ve yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirtilen Karacan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücü M.G'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 16:09
  1. Balıkesir'in Bandırma ilçesi
  2. toplu taşıma otobüsü
  3. Bahattin Karacan
  4. halk otobüsü
  5. Bandırma Devlet Hastanesi
  6. sağlık durumu
  7. itfaiye ekipleri

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