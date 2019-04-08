Otobüste kitap okuyana ulaşım ücretsiz

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında yürütülen “Kitap Oku Geleceğini Doku“ projesinde ilk faaliyet gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Eldivan ilçesinde ve otobüslerinde kitap okumaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirttikleri projenin ilk adımında, şiir dinletisi eşliğinde Eldivan ilçe meydanında halk kütüphanesi ve okuma salonunun açılışı yapıldı.

Açılan halk kütüphanesinin yanı sıra Eldivan halk otobüslerinde de kitap okuma kampanyası başlattıklarını ifade eden öğrenciler, kampanya süresince otobüslerde kitap okuyanlar arasından düzenli olarak her hafta belirlenen bir kişiye hafta boyunca ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacağını belirttiler.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren proje koordinatörü Öğr. Gör. Sümeyya Tatlı, “Eldivan ilçesine kazandırılan bu şirin kütüphane ve okuma alanlarının, buradan yararlanıldığı sürece amacına hizmet edeceğini ve değerli bir kaynağa dönüşeceğini, projenin devamında gerçekleştirilecek olan Eldivan otobüslerinde kitap okuma kampanyasının ise Çankırı-Eldivan yolculuğunu yolculuktan ziyade bir serüvene dönüştüreceğini düşünüyorum. Çünkü her okunan kitap yeni bir serüvendir” dedi.

Tatlı’nın konuşmasının ardından, ÇAYASAD (Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği) Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım‘ın “Geç Kaldın“ isimli şiiri ile başlayan şiir dinletisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Melisa Güzel, Gizem Demirbaş, Şeyda Gözde Çakıcı, Fatma Çetinkaya ve Fazilet Uslu’nun seslendirdiği şiirler ile devam etti.

Protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen kütüphane açılışı sonrası katılımcılarla birlikte 10 dakikalık kitap okuma etkinliği yapıldı.

Kütüphane açılışına, Eldivan Kaymakamı Adem Karataş, Eldivan Belediye Başkanı, Çankırı Kültür ve Turizm İl Müdürü M. Kemal Karatatar, Eldivan halkı, çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.