  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otobüste engelli yolcuya ’temizlik’ yaptırıldı
Yerel

Otobüste engelli yolcuya ’temizlik’ yaptırıldı

Bir otobüs firması ile İstanbul’dan Bartın’a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavinin tepkisiyle karşılaştı. "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilen kadına otobüste temizlik yaptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 15:55:00 -

Bir otobüs firmasına ait ve İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kendisine yapılan baskı nedeniyle kadın utana sıkıla yerleri temizlerken, bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, kadın yolcunun yaşadıkları ise onur kırıcı olarak ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi küçümsediğine pişman oldu
Spor

Türkiye'yi küçümsediğine pişman oldu

Türkiye’de Trabzonspor forması giyen Norveç Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Alexander Sörloth, küçük farklarla kaybettiklerini açıkl..
Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptılar
Dünya

Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptılar

Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) satın alan Ukrayna Karadeniz üzerinde yaptığı test ile gövde gösterisi yaptı...
Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi

Kurtlar Vadisi Kaos ve Uyanış Büyük Selçuklu iddialarıyla ilgili gündemden düşmeyen Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay