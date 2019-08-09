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“Otobüslerde ‘imdat kapısı’ acilen gerekli”

Son günlerde otobüs yangınlarıyla birlikte artan ölümlü kazalarla ilgili konuşan Öğretim Üyesi Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:18
“Otobüslerde ‘imdat kapısı’ acilen gerekli”

Son günlerde otobüs yangınlarıyla birlikte artan ölümlü kazalarla ilgili konuşan Öğretim Üyesi Dr. Müh. Osman Simav, yangınların birçok nedenden dolayı çıkabileceğini ve önlemlerin doğru alındığı takdirde azalacağını belirterek, Fransa’da kullanılan otobüslerde, imdat kapısının bulunduğunu ve bu kapının hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.


Geçtiğimiz hafta Balıkesir’de 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangının ardından Manisa’da bir yolcu otobüsünde, Çeşme’de ise bir tur otobüsünde yangın çıkmıştı. Manisa ve Çeşmede yolcu otobüsleri çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış, otobüsler kullanılmaz hale gelmişti. Dün akşam da Mersin Tarsus ilçesinde yine bir yolcu otobüsü yanarak kül oldu.


Balıkesir’de gerçekleşen ölümlü otobüs kazasının ardından ardı ardına gelen otobüs yangınları ile ilgili haberlerinin ardından yangınların neden çıktığı merak konusu oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Müh. Osman Simav; yangınların tek bir nedenden çıkmadığını birçok faktörün etkili olduğunu söyleyerek alınabilecek önlemler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.


Otobüslerde yedek kapı bulunmasının hayati öneme sahip olduğunu belirten Öğretim Üyesi Dr. Müh. Osman Simav, “ Alınması gereken bazı tedbirler var. Fransa’da otobüslerde arkada bulunan yedek kapı vardır. Yolcuların telaş anında camda bulunan çekiçle camları kırıp inmeleri gerekir. İki katlı otobüsleri düşünürseniz, bir insan iki katlı otobüsün üst kısmından inemez. Yedek kapı çok önemli çünkü o telaşta insanların camı kırıp oradan inmeleri çok zor. Yedek kapı bulundurulması gerekir. Orta kapı ve ön kapı yeterli olmuyor. İnsanların iniş çıkışları zaman alıyor” ifadesinde bulundu.


“Motor yanmaları yağlama sisteminden çıkıyor”


Motorlardan çıkan yangınların genellikle yağlama sisteminden kaynaklandığını söyleyen Osman Simav, “Esas motor yanmaları da arkadan olan yanmalardır. Genellikle motorun yağlaması iyi olmaz. Yağ sisteminde bir arıza olduğu zaman, büyük sıcaklıklar meydana gelir ve motor alev alır. Otobüslerde motordan çıkan yangınlar yağlama sistemindeki bir arızadan ortaya çıkar. Bu tür yangınları önleyebilmemiz için aracın kendisini kilitleyebilmesi gerekir. Araç kendini kilitlediği zaman hiç hareket etmez. Metrobüslerde olan kazalarda bu nedenle olur. En güvenlisi, yağlama sisteminde arıza meydana geldiği zaman otobüsün kendini kilitleyip hareket etmemesi” dedi.


“Frenlerdeki sıcaklık lastiklerin tutuşmasına neden olabilir”


Otobüslerde ve ağır vasıtalarda kullanılan retarder( motor fren sistemi)’ın önemine de dikkat çeken Simav, “Yokuş aşağı inerken frenlerde çok büyük sıcaklıklar meydana gelir. Lastiklerin yanmasına neden olabilir ve büyük kazalara yol açabilir. Onun için standart fren sistemi uzun mesafeli inişlerde ve yokuşlarda kullanılmaz. Bu yüzden retarder sistemi kullanılır” diyerek otobüslerde ki kompozit malzemelerin kolay tutuşmasının yangınlara yol açtığını belirtti.


Kompozit malzemelerde kalite önemli bir faktör


Simav ayrıca otobüs yapımında kullanılan malzemelerin kalitesinin insan hayatı için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Kompozit malzemeden yapılmış otobüsler var. Bu otobüsler yanıcı malzemeden yapılıyor ve yanma tehlikesi var. Bu araçların çok dikkatli kullanılması gerekir. Kompozit malzemenin yanıcı olmayanı da var ama bunların maliyeti çok yüksek. Bu kompozit malzemeler bir bakımdan hafiflik sağlıyor, diğer taraftan yolcuları tehlikeye atıyor. Kurallara dikkat edilirse yangın olmaz” ifadelerini kullandı.


“Motorda 10 numara yağ kullanılması çok tehlikelidir”


“Motorda 10 numara yağ kullanılması çok tehlikelidir” cümlesiyle uyarılarına devam eden Simav, “Bu yağın alev alması çok daha kısa sürer. 10 numara yağ aynı zamanda çevre kirliliğine de sebebiyet verir. Elektrik tesisatının sigortalanması çok önemlidir. Yangın durumunda herkes heyecanlanır. Çekici alıp camı kırmanız gerekir. Bu da oldukça zordur, otobüs camları kolay kırılmaz. Camları kırmaya çalışmak yerine, imdat kapısının olması gerekir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:18
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