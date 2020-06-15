  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otobüsle şehir dışına çıkarılmak istenen yavru pitonlar havasızlıktan öldü

Antalya’da kutuyla otobüs içinde şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru pitonun havasızlıktan öldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:17:30 -
Otobüsle şehir dışına çıkarılmak istenen yavru pitonlar havasızlıktan öldü

Antalya’da kutuyla otobüs içinde şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru pitonun havasızlıktan öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişiye 7 bin 967 lira ceza kesildi.


Antalya’da yolcu otobüsüyle şehir dışına çıkarılmaya çalışılan 4 piton yavrusu konuldukları kutuda havasızlıktan öldü. Edinilen bilgiye göre, Kaş ilçesinden Antalya Otogarı’na gelen bir otobüsten aktarma amacıyla indirilen bagajlar X-Ray cihazından geçirildiği sırada güvenlik görevlileri bir kutuda yılanlar olduğunu fark etti. Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda boyları yaklaşık 2’şer metre 4 piton yavrusu bulunduğu ve yılanların hepsinin havasızlıktan öldüğü belirlendi. Kutuyu Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde otobüse verdiği tespit edilen şahsa Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 7 bin 967 lira idari ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı