0553 313 94 23

Otobüsle çarpışarak parçalanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile çarpışarak parçalanan, motoru 50 metre ileriye fırlayan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:52
Otobüsle çarpışarak parçalanan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile çarpışarak parçalanan, motoru 50 metre ileriye fırlayan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra yolu olarak bilinen D650 karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi.


Edinilen Bilgilere göre, Çayırköy yolu Caddesi’nden D650 karayoluna çıkan Erdoğan K. idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Emrah Bayrak yönetimindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü ile çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin motoru fırlayarak 50 metre sürüklendi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobildeki sürücü Erdoğan K., Neşe Can K., Münir B., Behiye B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan bir doktor hemen yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İzmit’te özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Erdoğan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kazada otomobilin motoru yola fırladı
    1. GÜNCELLEME - Kazada otomobilin motoru..
    2. Sağlık çalışanlarını taşıyan araçta..
    3. Siyah incirde büyükşehir devreye..
    4. Bu tespihler kullanıldıkça..
    5. Sındırgı festivale hazır
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belarus..
    7. Araç lastiğine hava basma kavgası..
    8. Özel hastanelerden mahalleliye..
    9. İstanbul Avrupa Yakası'nda bayramda..
    10. Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde..
    11. Japonya’daki sel felaketinde ölü..
    12. Beşiktaş'ta Felipe Caicedo sesleri!
    13. TÜRMOB’dan Konya SMMMO’ya ziyaret
    14. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:..
    15. Yurttaş: "Nötr kopmasına bağlı voltaj..
    16. Beşiktaş Çaykur Rizespor..
    17. Iğdırlı çocuklara yazarlık eğitimi..
    18. Adalar Ulaşım Çalıştayı
    19. Lekelerden kurtulmanın yolları
    20. Hem ressam hem karate hocası
    21. Muhtardan Başkan Özcan’a hizmet..
    22. Gerekçe: NATO... CHP, SU-57..
    23. Beymen’de yeni dönem
    24. Araç köprü ceza sorgulama Araç köprü..
    25. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    26. MHP İl Başkanı Avşar’dan Kızılay’a..
    27. Piyasalarda gün ortası
    28. Kablo hırsızlarına suçüstü
    29. Galatasaray aradığı golcüyü Süper..
    30. İhracatçılara ‘ePing’ eğitimi verildi
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog