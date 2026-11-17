Avrupa’nın yeni nesil elektrikli toplu ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen eBRT2030 projesi, şehir içi ve şehir çevresindeki ulaşım ağlarında elektrikli, bağlantılı ve akıllı toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda 4-5 Kasım tarihlerinde Atina’da düzenlenen eBRT2030 Genel Kurul ve araç demo etkinliğinde proje ortakları bir araya geldi. Proje çalışmalarının değerlendirildiği organizasyonda TEMSA'nın araç teknolojileri, batarya sistemleri ve şarj çözümlerine yönelik çalışmaları da ele alındı. Ayrıca şirketin eBRT2030’a olan teknik katkıları ve demo hedeflerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Atina caddelerinde gerçek saha deneyimi

5 Kasım 2026’da gerçekleştirilen ekinliğin öne çıkan bölümlerinden biri, TEMSA'nın Avenue Electron 18 metre elektrikli otobüsüyle düzenlediği canlı sürüş demosu oldu. Atina'nın önemli ulaşım bölgelerinden Syngrou Caddesi üzerinde yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen demo, yüksek kapasiteli elektrikli otobüsün mevcut şehir içi ulaşım altyapısıyla birlikte kullanım yöntemini uygulamalı olarak ortaya koydu.

Mevcut altyapı, yeni nesil elektrikli ulaşım çözümlerine dönüşüyor

eBRT2030 projesinin öne çıkan özelliklerinden biri, kapsamlı altyapı yatırımlarına ihtiyaç duymadan mevcut ulaşım ağlarından yararlanarak elektrikli toplu taşıma sistemlerine geçişini desteklemesi. Proje ortaklarından biri olan TEMSA tarafından sağlanan 18 m elektrikli otobüs, Atina'nın mevcut catenary (üstten besleme) altyapısından hareket halindeyken enerji alabiliyor. Aracın enerji ihtiyacı, depo alanındaki sabit şarj üniteleriyle de destekleniyor.

Mevcut elektrik altyapısından yararlanılarak yeni şarj istasyonlarına yönelik yatırımlara duyulan ihtiyaç azaltılıyor. Ayrıca otobüslere entegre edilen sensörler ve nesnelerin interneti (IoT) sistemleri de dijital ikiz ve veri yönetimi araçlarıyla birlikte çalışıyor. Böylece enerji tüketimi, şarj süreçleri ve günlük performans takip edilebiliyor ve hat operasyonlarının optimize edilmesi hedefleniyor.

Yeni nesil elektrikli ulaşım sistemleri için uluslararası iş birliği

eBRT2030 projesi; toplu ulaşım operatörlerini, kamu otoritelerini, araç üreticilerini ve araştırma kuruluşlarını bir araya getirerek Avrupa genelinde yeni nesil elektrikli sistemlerin geliştirilmesini hedefliyor. Araç teknolojileri, enerji yönetimi, altyapı, operasyonel süreçler, otomasyon ve bağlantılı ulaşım çözümleri gibi geniş bir yaklaşımı benimseyen proje, toplu ulaşımın çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini ortaya koymayı amaçlıyor. TEMSA da eBRT2030 projesindeki ortaklığıyla elektrikli araç, batarya ve şarj teknolojileri alanındaki mühendislik birikimini çalışmalara aktarırken, uluslararası iş birlikleri aracılığıyla yeni nesil ulaşım çözümlerinin geliştirilmesinde rol alıyor.