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Gündem Otobüs şoförü öğrenciye tam bilet basmasını söyledi, kız camları yumrukladı
Gündem

Otobüs şoförü öğrenciye tam bilet basmasını söyledi, kız camları yumrukladı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 02:20:00 - 2023-10-19 02:21:27
Otobüs şoförü öğrenciye tam bilet basmasını söyledi, kız camları yumrukladı

Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı almasının ardından otobüse indirimli binemeyen bir öğrenci, sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı almasının ardından otobüse indirimli binemeyen bir öğrenci, sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği; şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldı. Etimesgut ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde liseden çıkan bir kız öğrenci, otobüse binerken indirimli öğrenci kartını cihaza okutmaya çalıştı. Otobüs sürücüsü bu duruma itiraz ederek, tam bilet ödemesi gerektiğini söyledi. Kız öğrenci indirimli binmekte ısrar edince, otobüs şoförü öğrenciyi araçtan indirdi.

Bu duruma sinirlenen öğrenci ise otobüs sürücüsüyle tartışmaya başladı. Öğrencinin sürücüyü iterek otobüse zorla binmeye çalışması üzerine şoför, kapıda bekleyerek öğrenciyi engelledi. Otobüse binemeyen öğrenci camlara vurmaya başlarken, sürücü otobüsün kapılarını kapatıp, bölgeden uzaklaştı. 

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