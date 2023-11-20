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Yaşam Otobüs şoförü kalp krizi geçirince otobüsü bakın kim durdurdu!
Yaşam

Otobüs şoförü kalp krizi geçirince otobüsü bakın kim durdurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 18:21:00 - 2023-11-20 18:22:33

Malatya’da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptanın dikkati bir faciayı önlerken, o anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, Malatya-Kayseri karayolu Kürecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-İzmir seferini yapan bir firmaya ait içerisinde 25 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü Süleyman Ekici (66) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptan Ufuk Yel’in müdahalesiyle araç yol kenarına alınırken, sürücüye kalp masajı yapıldı. Büyük panik yaşanan olayda yolcular aracın ikinci kaptan tarafından durdurulması ile derin bir nefes alırken, Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaşanan korku dolu anları anlatan Ufuk Yel, aracın yoldan çıktığını fark etmesinin ardından zor bir müdahale ile aracı durdurmayı başardığını söyledi.

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