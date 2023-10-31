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Aktüel Otobüs şoförü "çok konuşuyorsunuz" diyerek tüm yolcuları indirdi
Aktüel

Otobüs şoförü "çok konuşuyorsunuz" diyerek tüm yolcuları indirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-31 16:17:00 -

Bursa’da halk otobüsü şoförü, kadın yolcuların çok konuşmasından psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.

“Şoförün yaptığını yanlış buluyorum”

Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.
Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi. 

 

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