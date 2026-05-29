Otobüs şoförlüğü yapıyordu... Şimdi Avrupa kulüplerinin radarına girdi!

Barselona sokaklarında belediye otobüsü şoförlüğü yaparken, akşamları amatör liglerde taktik tahtasının başına geçen Manolo Gonzalez, futbol tarihinin en destansı başarı hikayelerinden birine imza attı.

Yıllarca İspanya sokaklarında direksiyon sallayan Gonzalez, kendi hayallerinin peşinden gitmeyi de ihmal etmedi. Amatör liglerin çamurlu sahalarında, kısıtlı imkanlarla gösterdiği başarılar onu adım adım Espanyol’un başına getirdi. 2024 yılında Katalan ekibinin dümene geçmesi istendiğinde, futbol dünyası bu karara şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak Gonzalez, direksiyon hakimiyetinin sadece otobüslerde değil, yeşil sahalarda da ne denli güçlü olduğunu herkese kanıtladı.

SEZONU 11'İNCİ BİTİRDİ

Sezon başında spor yorumcuları ve futbol otoriteleri, Espanyol’un kadro yapısı ve fikstürü nedeniyle küme düşmesine kesin gözüyle bakıyordu. Üzerindeki devasa baskıya kulaklarını tıkayan genç teknik adam, sezon içerisindeki başarısıyla tüm dünyada dikkat çekti.

Ligin büyük bölümünü ilk 10 sıra içerisinde geçiren Espanyol, bir dönem düşüş yaşasa da son haftalarda aldığı kritik puanlarla istediği konumda yer aldı. Espanyol’u güvenli bölgede tutmayı başaran Gonzalez, takımının 11. sırada olmasında büyük rol oynadı.

Avrupa kıl payıyla kaçtı

Espanyol, Avrupa kupalarına katılma şansını da yalnızca 5 puanla kaçırdı.