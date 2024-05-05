Otobüs şoförleri taksiciye meydan dayağı attı! Bir garip yol tartışması…
İzmir’de bir taksici otobüs şoförü ile girdiği sözlü tartışma sonrası demir levye ile otobüsün camlarını kırınca, otobüs şoförleri taksiciye meydan dayağı attı.
İzmir'de bir taksici ile otobüs şoförü arasında çıkan sözlü tartışma, taksicinin demir levye ile otobüsün camlarını kırmasıyla tırmanan bir olaya dönüştü. Bu saldırı sonrasında, otobüs şoförleri taksiciye meydan dayağı attı.
O anlar sosyal medyada böyle yayınlandı.
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