Milyonlarca öğrenci ve veli için yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı her kademede yüz yüze eğitime başlıyor. Peki, İstanbul’da ulaşım ne kadar süre bedava olacak?

Otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi bedava mı 6 Eylül Pazartesi?

Milyonlarca İstanbullu, 6 Eylül’de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak" denildi.