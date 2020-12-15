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Yerel Otobüs kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Otobüs kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüs aynı istikamete giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:34:00 - 2020-12-15 07:37:35
Otobüs kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan muavin ve şoför Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri yaralı şoföre ilk müdahaleyi sıkıştı yerde yaparken otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

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