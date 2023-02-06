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Ekonomi Otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor!
Ekonomi

Otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor!

Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından inceleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 17:45:00 -
Otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor!

Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından inceleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.

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