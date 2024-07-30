Otobüs durağında bomba paniği! Ekipler alarma geçti
Sakarya'ya otobüs durağında unutulan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan çantadan eşyalar çıktı.
Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana gelen olayda, unutulan çantayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çantadan eşyalar çıktı
Bölgeye gelen ekipler, bomba ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Ulaşıma kapanan yolda bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan eşyalar çıktı.
Yapılan incelemelerin ardından trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.