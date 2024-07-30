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Yerel Otobüs durağında bomba paniği! Ekipler alarma geçti
Yerel

Otobüs durağında bomba paniği! Ekipler alarma geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-30 12:58:00 - 2024-07-30 13:00:01

Sakarya'ya otobüs durağında unutulan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan çantadan eşyalar çıktı.

Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana gelen olayda, unutulan çantayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

 

Çantadan eşyalar çıktı

Bölgeye gelen ekipler, bomba ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Ulaşıma kapanan yolda bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan eşyalar çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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