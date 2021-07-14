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Ekonomi Otobüs biletleri son dakika ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak?
Ekonomi

Otobüs biletleri son dakika ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak?

Otobüs bilet fiyatları son dakika ayarı geldi. Kurban Bayramı nedeniyle şehirler arası seyahat edecekler bayram tatili için otobüs firmaların kapsını çalmakta. Hem korona yasakların kaldırılmış olması hem de Kurban Bayramı nedeniyle otobüs fiyatları adeta uçak biletleriyle yarışır oldu. Otobüs biletlerindeki bu vurguna dur denildi. Otobüs ücretlerine taban fiyat getirildi. Peki Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:08:00 - 2021-07-14 14:09:14
Otobüs biletleri son dakika ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak?

Otobüs bilet fiyatları son dakika ayarı geldi. Kurban Bayramı nedeniyle şehirler arası seyahat edecekler bayram tatili için otobüs firmaların kapsını çalmakta. Hem korona yasakların kaldırılmış olması hem de Kurban Bayramı nedeniyle otobüs fiyatları adeta uçak biletleriyle yarışır oldu. Otobüs biletlerindeki bu vurguna dur denildi. Otobüs ücretlerine taban fiyat getirildi. Peki Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs bileti fiyatları en fazla kaç lira olacak?

Uygulama Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak tavan ücret tarifesi hakkında tebliğ ile getirildi. Tebliğe göre 101-115 km arası seyahatlerde 84 TL'den başlayan tavan fiyat 2,000 km üzerinde 441 TL ile son buluyor.

Otobüs biletleri kaç para?

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